Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın pes ettiğini açıkladı

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirerek pes ettiğini açıkladı.

Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın pes ettiğini açıkladı

Seçimlerin ardından kabine ile ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde yer alıp almayacağına dair yazı kaleme aldı.

“’FAİZ SEBEP ENFLASYON SONUÇ’ DOKTRİNİ İFLAS ETTİ”

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazar Orhan Uğuroğlu bu gelişmenin ne anlama geldiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananları özetleyen Uğuroğlu, “Krizin sebebi ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ doktrini iflas etti” dedi.

Uğuroğlu, “Ekonomist Erdoğan NAS demedi PES dedi” diyerek yaşanan gelişmeyi özetledi.

Uğuroğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde oldu:

“…Ve

Sarayın sözcüsü Abdulkadir Selvi açıkladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek çok önemli bir adım attı”

Peki anlamı ne?

Söyleyeyim: Ekonomist Erdoğan NAS demedi PES dedi

Krizin sebebi “Faiz sebep enflasyon sonuç” doktrini iflas etti”

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NE OLMUŞTU?

Selvi bugün yayımlanan "Yeni kabine yeni siyaset" başlıklı yazısında, "Yerli, yabancı yatırımcı Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini üstlenecek mi diye soruyordu. Mehmet Şimşek dün sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mehmet Şimşek'in dün iki görüşme daha yaptığını belirten Selvi, Şimşek'in Erdoğan'dan Merkez Bankası yönetimi ve faiz politikası hakkında güvence aldığını ve ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul ettiğini yazdı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Rahatça ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek’te diyebiliriz. Bu seçimlerde AK Parti’yi en çok ekonomi zorladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek çok önemli bir adım attı. Mehmet Şimşek’in ismi piyasalara moral oldu. Çünkü nasıl bir ekonomi modeli uygulanacağı önemliydi. Mehmet Şimşek’in reel ekonominin gereklerini yerine getireceği konusunda bir güven var. Geçmişte ekonomi yönetimindeki tercihleri piyasa dostu tercihlerdi. İç ve dış piyasalarda kendisine karşı büyük bir güven oluşmuştu. Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacı vardı. Dün iki kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan o güvenceyi aldıktan sonra ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul etti."

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