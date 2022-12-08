Orhan Uğuroğlu’nun sunacağı ''Adalet ve Demokrasi'' programı bu akşam saat 21.00’de Flash Haber TV'de

Yeniçağ Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu, Flash Haber TV’de her hafta ekrana gelen "Adalet ve Demokrasi" programıyla seyircinin karşısına çıkıyor.

Orhan Uğuroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen "Adalet ve Demokrasi" programında bu akşam saat 21.00’de AKP’nin 20 yıllık icraat dosyası açılıyor.

Uğuroğlu’nun konukları, İYİ Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gelecek Partili Selçuk Özdağ ve DEVA’dan İdris Şahin olacak.

"Adalet ve Demokrasi" programı, her hafta Flash Haber TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Uğuroğlu’nun paylaşımı ise şöyle: