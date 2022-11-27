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Fenerbahçeli Orhan Uğuroğlu’ndan Galatasaraylılara manidar dokundurma

Gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından Galatasaraylılara manidar bir göndermede bulundu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 18:15
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Fenerbahçeli Orhan Uğuroğlu’ndan Galatasaraylılara manidar dokundurma

Fenerbahçeli Orhan Uğuroğlu’ndan Galatasaraylılara manidar dokundurma
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AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından bugün Galatasaray Nef Ali Sami Yen Stadyumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla “Büyük İstanbul Buluşması” gerçekleştiriliyor.

Organizasyon için günlerdir devam eden çalışmalar neticesinde çalışmalar sürerken stadyumda 'Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek' ve 'İstanbul hazır Türkiye yüzyılı başlıyor' pankartları asıldı. Stadın içine aşılan pankartlar kadar dışına asılan pankartlar da özellikle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medya hesabından Galatasaray Nef Stadyumu’na asılan afişin fotoğrafını paylaşan gazeteci Orhan Uğuroğlu paylaşımına dikkat çeken bir not düştü. Uğuroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Galatasaraylılar bu ne yahu? Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadının adını biz "Atatürk" olarak değiştireceğiz... Siz de Recep Tayyip Erdoğan mı yapacaksınız Galatasaraylılar?”

AKP BULUŞMASI

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Nef Stadyumu'nda düzenlenen "Birlik, İrade, Zafer" programının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştiriliyor.

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