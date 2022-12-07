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Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz saldırının ardından Orhan Uğuroğlu'na konuştu

Parti binasında bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz yaşanan saldırının ardından ilk olarak Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na konuştu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 18:45
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Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz saldırının ardından Orhan Uğuroğlu'na konuşarak tehditler aldığını söyledi

Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz saldırının ardından Orhan Uğuroğlu'na konuştu
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Bugün parti binasında kendisiyle görüşmeye geldiğini söyleyen saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz yaşanan saldırının ardından ilk kez Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na açıklamalarda bulundu.

KORUMA VERİLMEMİŞ

Tehditler aldığını ancak kendisine koruma verilmediğini belirten Öztürk Yılmaz, “Tehdit alıyordum. Cumhurbaşkanlığından yakın koruma istedim. Verilmedi.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yeniçağ yazarı ve Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun edindiği bilgiye göre saldırgan, cebinden çıkardığı bıçağı Yılmaz'ın boğazına doğru saplamaya çalıştı. Yılmaz eliyle müdahale edince saldırgan Yılmaz'ı kalçasından bıçaklayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

ÇAY, KAHVE İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİ SORDU

Saldırganın Öztürk'le görüşmek istediğini bahane ederek ofise girdiği öğrenildi. Öztürk'ün öncesinde saldırgana çay, kahve isteyip istemediğini sorduğu saldırganın ise herhangi bir yanıt vermeden hamle yaptığı belirtildi.

"GENEL BAŞKANIMIZ 'BANA KARŞI HER AN SALDIRI OLABİLİR' DERDİ"

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken Yılmaz, Ankara Güven Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uğuroğlu'na açıklamalarda bulunan Yenilik Partisi Genel Başkanı Emre Aygen, “Genel başkanımız gerek televizyon konuşmalarında gerekse basın toplantılarında, ‘Bana karşı her zaman saldırı olabilir’ derdi. Yılmaz Allah'tan başka kimseden korkmadığını da sık sık söylerdi.” dedi.

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