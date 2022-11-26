Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın mektup gönderip ne istediğini açıkladı

Seçimlere 7 ay kala partiler çalışmalarına tüm gücüyle devam ediyor. Yapılan anket çalışmalarında gücünü kaybettiği açıkça görülen AKP ise seçmene ulaşmak için birçok yolu deniyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan imzasıyla vatandaşlara gönderilen mektupla oy istenmesi dikkat çekti.

Konuyu gündemine taşıyan gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Recep Tayyip Erdoğan millete mektup ve broşürler gönderdi yalvar yakar oy istedi... Hem de Cumhurbaşkanlığı antetli kâğıda Cumhurbaşkanı ünvanı ve imzası ile yazdı... Yakında çat kapı ziyaretlere de başlar Erdoğan...”

Gönderilen mektupta ise şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli Kardeşim,

"Aşkınan çalışan yorulmaz" diyor ya ozan Muharrem ERTAŞ, 21 yıldır hizmet ve memleket aşkıyla çalışıyoruz. Daha güzel yarınlar, daha güçlü bir Türkiye için gece gündüz demeden, heyecanla, inançla çabalıyoruz. Sizlerin huzuru, mutluluğu, refahı ve güvenliği temel hedefimiz.

Bu hedefimize ulaşmak için 2002'den bu zamana kadar sizlerin isteklerini, ihtiyaçlarını, önerilerini dinledik. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz hep sizdeydi, sizin mihmandarlığınızda hareket ettik. Allah'a hamdolsun sayenizde "halka rağmen halkçı" olmadık. Hizmetlerimizin ve politikalarımızın geliştirilebilmesi için yine sizin ferasetinize, basiretinize ve işaretinize ihtiyacımız var.

Arz odaklı hizmet politikamız gereğince yeni bir çalışma daha başlatıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın koordinasyonunda Ulusal Hane Ziyareti Programını hayata geçiriyoruz. Devletimizin şefkat eli olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın çalışanları sizleri hanelerinizde ziyaret ederek bir bardak soğuk suyunuzu, bir demli çayınızı içecek. Kah derdinizi dinleyecek, kah sohbetinize eşlik edecek. Her türlü ihtiyacınızda sizlere uygun sosyal desteği sağlayacak ve ilgili kurumlara yönlendirecek.

Yapılacak bu ziyaret ile ihtiyaçlarınızı, dertlerinizi, sevinçlerinizi, önerilerinizi hanenize gelen arkadaşlarımızla paylaşarak toplumsal refahımızın güçlenmesine ve politikalarımızın geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Size ve hanenizdeki tüm kardeşlerime selamlarımı iletir, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.

İşimiz hizmet, gücümüz millet!”