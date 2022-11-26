26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın mektup gönderip ne istediğini açıkladı

Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın mektup gönderip ne istediğini açıkladı

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan imzası ile gönderilen mektupları gündemine aldı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:40
Takip Et

Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın gönderdiği mektupta ne yazdığını açıkladı

Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın mektup gönderip ne istediğini açıkladı
+
Aa
-

Seçimlere 7 ay kala partiler çalışmalarına tüm gücüyle devam ediyor. Yapılan anket çalışmalarında gücünü kaybettiği açıkça görülen AKP ise seçmene ulaşmak için birçok yolu deniyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan imzasıyla vatandaşlara gönderilen mektupla oy istenmesi dikkat çekti.

Konuyu gündemine taşıyan gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Recep Tayyip Erdoğan millete mektup ve broşürler gönderdi yalvar yakar oy istedi... Hem de Cumhurbaşkanlığı antetli kâğıda Cumhurbaşkanı ünvanı ve imzası ile yazdı... Yakında çat kapı ziyaretlere de başlar Erdoğan...”

Gönderilen mektupta ise şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli Kardeşim,

"Aşkınan çalışan yorulmaz" diyor ya ozan Muharrem ERTAŞ, 21 yıldır hizmet ve memleket aşkıyla çalışıyoruz. Daha güzel yarınlar, daha güçlü bir Türkiye için gece gündüz demeden, heyecanla, inançla çabalıyoruz. Sizlerin huzuru, mutluluğu, refahı ve güvenliği temel hedefimiz.

Bu hedefimize ulaşmak için 2002'den bu zamana kadar sizlerin isteklerini, ihtiyaçlarını, önerilerini dinledik. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz hep sizdeydi, sizin mihmandarlığınızda hareket ettik. Allah'a hamdolsun sayenizde "halka rağmen halkçı" olmadık. Hizmetlerimizin ve politikalarımızın geliştirilebilmesi için yine sizin ferasetinize, basiretinize ve işaretinize ihtiyacımız var.

Arz odaklı hizmet politikamız gereğince yeni bir çalışma daha başlatıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın koordinasyonunda Ulusal Hane Ziyareti Programını hayata geçiriyoruz. Devletimizin şefkat eli olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın çalışanları sizleri hanelerinizde ziyaret ederek bir bardak soğuk suyunuzu, bir demli çayınızı içecek. Kah derdinizi dinleyecek, kah sohbetinize eşlik edecek. Her türlü ihtiyacınızda sizlere uygun sosyal desteği sağlayacak ve ilgili kurumlara yönlendirecek.

Yapılacak bu ziyaret ile ihtiyaçlarınızı, dertlerinizi, sevinçlerinizi, önerilerinizi hanenize gelen arkadaşlarımızla paylaşarak toplumsal refahımızın güçlenmesine ve politikalarımızın geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Size ve hanenizdeki tüm kardeşlerime selamlarımı iletir, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.

İşimiz hizmet, gücümüz millet!”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abdurrahman Pancareken
26.11.2022 18:23
Yıllarca oy verdim ama bir daha asla oy vermeyeceğim.  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
26.11.2022 18:21
Sahte diplomayla yazılmış doktor reçetesi doğru dahi olsa,kimseye bu ilacı yutturamazsınız.  
 
Ülkü turan
26.11.2022 18:12
Doymadilar.doymayacaklar.millet aç yoksul perişan.dertleri millet değil.zaten millet demiyorlar hiç millet olmuş zillet.dertleri daha çok yemek.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
1
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
2
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
3
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
4
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
5
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
6
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
7
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor
﻿Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor
﻿Son Dakika... Erdoğan'dan Konya'da konuşuyor
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿Süt götürdüğü evin sahibi tarafından vuruldu
﻿Süt götürdüğü evin sahibi tarafından vuruldu
﻿Süt götürdüğü evin sahibi tarafından vuruldu
﻿Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.