Orkun Kökçü ayrılık sinyalini verdi

Feyenoord'un kaptanı milli yıldız Orkun Kökçü, yaptığı açıklamayla birlikte takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Orkun Kökçü ayrılık sinyalini verdi

Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, kulüpteki geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''BİR SONRAKİ ADIMI ATMAK İSTİYORUM''
Hollanda'da şampiyon olan Feyenoord'da Orkun Kökçü, teknik direktör Arne Slot ile iyi bir ilişkisi olduğunu ifade etti.

22 yaşındaki Kökçü, "Teknik direktörle iyi bir ilişkim var ama doğru kulüpten teklif gelirse kariyerimde bir sonraki adımı atmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü'ye Premier Lig ve birçok ligden kulüplerin ilgisi var.

PERFORMANSI
Orkun Feyenoord'da bu sezon 46 resmi maçta forma giyerken 12 gol attı.
Milli futbolcu, 5 de asist katkısı verdi.

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