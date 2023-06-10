Orkun Kökçü Benfica'da

Feyenoord'dan ayrılan milli futbolcu Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer oldu.

Orkun Kökçü Benfica'da

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün yeni takımı Benfica oldu. Portekiz devi, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Benfica'dan yapılan açıklamada, Orkun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Portekiz basını diğer yandan Benfica'nın bu transfer için Feyenoord'a 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceğini öne sürdü. İki takım arasında yapılan anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi olduğu aktarıldı.

Milli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca 150 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi. Bu sezon Orkun, Feyenoord ile çıktığı 46 maçta 12 gol 5 asistlik performans gösterdi.

fyrnze0xwaew7mm.jpg

Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Zeydan Karalar'dan 'tokat' açıklaması Siyaset
Zeydan Karalar'dan 'tokat' açıklaması
​​​​​​​Arap Parlamentosu: Sudan'ın Arap krizleri listesine girmesini istemiyoruz Dünya
​​​​​​​Arap Parlamentosu: Sudan'ın Arap krizleri listesine girmesini istemiyoruz
İstanbul Havalimanı tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdı Güncel
İstanbul Havalimanı tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdı
Sokak röportajında mülakat isyanı 'Mehdi Eker’in göbek adını sordular' Güncel
Sokak röportajında mülakat isyanı 'Mehdi Eker’in göbek adını sordular'
Bağdat ve Erbil arasında petrol krizi Dünya
Bağdat ve Erbil arasında petrol krizi
Bir sabah uyandığında hesabında 132 milyon dolar gördü Dünya
Bir sabah uyandığında hesabında 132 milyon dolar gördü
Fenomen IShowSpeed'den 'Ben Suriyeliyim' diyen kişiye alkışlanacak tepki Yaşam
Fenomen IShowSpeed'den 'Ben Suriyeliyim' diyen kişiye alkışlanacak tepki