Orkun Kökçü'den büyük atak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Orkun Kökçü'den büyük atak!

Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü için toplamda 30 milyon euro ödeyecek. Milli oyuncu, bu rakamla beraber toplamda bonservisine en çok bedel ödenen 2. Türk futbolcu olmuş olacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökcü, bonservis ve kirası için en çok para ödenen Türk futbolcular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Benfica 29.7 milyon euro öderken, siyah beyazlı kulüp 25 + 5 milyon euro verecek. Listenin birinci sırasında Merih Demiral yer alıyor.

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Milli futbolcu için Alanyaspor 3.5, Sassuolo 8, Juventus 19.5, Atalanta 21 ve halen forma giydiği Al-Ahli 17 milyon Euro bonservis parası verdi. Merih için ayrıca kira bedeli olarak Sporting B 200 bin, Sassuolo da 750 bin Euro ödedi.

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