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Orman Kanunu değişti. Bunun adı artık 'orman suçu' olacak

Tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:33
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Orman Kanunu değişti

Orman Kanunu değişti. Bunun adı artık 'orman suçu' olacak
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TBMM Genel Kurulu’nda, bugün Tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. İlaç etken maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nce yapılacak ya da yaptırılacak.

ORMANA HAFRİYAT, ÇÖP DÖKMEK “ORMAN SUÇU” SAYILACAK

Devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar “orman suçu” sayılacak. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilecek.(AA)

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