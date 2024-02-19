Orman ürünleri sektörüne değer katacak iş birliğine imza atıldı

Türkiye'de orman ürünleri sektörünün gelişmesi ve yenilikçi ürünlerin sayısının artması için üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesi gerektiğine inanan Yıldız Entegre, bu amaçla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile protokol imzaladı.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Yıldız Entegre Pazarlama ve Ür-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan tarafından imzalanan protokol, levha yapımında kullanılan tutkalın daha etkin ve verimli üretilmesi ile birlikte kullanım miktarının azaltılması çalışmalarını kapsıyor .

Protokol uyarınca, BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü ve BARÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, iki yıl boyunca daha çevreci bir ürün formülasyonu geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapacak.

ÇALIŞMALARIN SEKTÖRE DEĞER KATMASI HEDEFLENİYOR

Yıldız Entegre Pazarlama ve Ür-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan "Sektörün en büyük üreticilerden biri olarak, Ar-Ge ve üretim gücümüzü birleştiren çok geniş bir ürün portföyümüz var. Konforu ve fonksiyonelliğiyle insanların hayatına değer katan, aynı zamanda sürdürülebilir dünya hedefine de katkı sağlayan yenilikçi ürünler geliştiriyor ve sunuyoruz. Ancak bu sektörde gelişmenin önü çok açık. Bu noktada da üniversite-sanayi iş birliğinin, bizi ve sektörümüzü geleceğe taşıyacağını düşünüyoruz. Bu protokol kapsamında yapılacak çalışmaların sektörümüze katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi yönetimlerine, şirketimize gösterdikleri ilgi ve iş birlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

ÜNİVERSİTELERDEN SANAYİYE DESTEK

Rektör Prof. Dr. Alişarlı, protokol imza töreninde, "Üniversitemizin teorik bilgi birikimini, sanayinin pratik bilgi birikimiyle birleştirmek ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla misyonumuz doğrultusunda imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Uzun da "Araştırma-geliştirme konusundaki çalışmalarımızı, üniversite-sanayi iş birliğiyle daha ileriye taşıyoruz. İmzalanan bu protokolle yürütülecek çalışmaların, akademik ve bilimsel anlamda genişletilmesinin iş birliği içinde olduğumuz kurumlara da değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.