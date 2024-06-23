Orman yangınlarında korkutan tablo. Geçen yıla göre 5 kat arttı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi tarafından yapılan ölçümlere göre, tüm dünyada mart, nisan ve mayıs aylarının en sıcak aylar olmasının yanı sıra, 2024 ilkbaharı tarihe "tüm zamanların en sıcak ilkbaharı" olarak kaydedildi.

Türkiye'de de sıcak geçen kış ve ilkbahardan sonra haziran ayında birçok kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi geçerken, bazı şehirlerde rekor sıcaklık değerleri görüldü.

Yüksek sıcaklık yangın feaketlerini de beraberinde getirdi. Orman altı bitki örtüsünün daha erken kuruması alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştiren seviyelere çıkmasına neden oldu. 1 Haziran'dan bu yana birçok kentte çok sayıda orman yangını meydana geldi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de geçen yıl 1-21 Haziran döneminde 84 orman yangını yaşanırken, söz konusu rakam bu yılın aynı döneminde yaklaşık 5 kat artış göstererek 399 oldu. Geçen yıl bu dönemde yangınlardan 41 hektar, bu yıl ise 2 bin 548 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yine aynı verilere göre 1-21 Haziran döneminde geçen yıl orman dışı 155 noktada yangın çıkarken, bu yıl ise 551 orman dışı yerde yangın çıktı.