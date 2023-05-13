Ormanda Kayboldu, 14 gün boyunca mağaraya sığınıp, ot yiyerek hayatta kaldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde milli parkta Ilgarini Mağarası'nı ziyaret eden yaklaşık 30 kişilik bir grup, bir kişinin kaybolmasıyla karşı karşıya kaldı.

Ormanda Kayboldu, 14 gün boyunca mağaraya sığınıp, ot yiyerek hayatta kaldı

Kayıp vatandaş, 14 gün boyunca küçük bir mağarada hayatta kalmayı başardı. Bulunduğu mağarada ormanda topladığı otlarla beslendi. Nihayetinde köye ulaşmayı başaran vatandaş, bir eve sığınarak kurtuldu.

Ancak sağlık durumu kötü olduğundan hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı 13 asayiş, 4 komando asayiş, 3 dron, JAK timleri, arama ve kurtarma köpeği, 1 "cayrokopter" ile AFAD, UMKE ekipleri, kayıp vatandaşı bulmak için 14 gün boyunca çalıştı ancak herhangi bir izine rastlayamadılar.

14 gün hayatta kaldı, bulduğu köye sığınarak kurtuldu

Arama çalışmaların 14’üncü gününde, Hüseyin Alıcı, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Oruç Mahallesi’nde yaşayan yaşlı bir vatandaşın evine ulaştı.

Yardım isteyen Alıcı'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrolleri yapılan Alıcı, Pınarbaşı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Alıcı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bitkin ve yorgun olduğu görülen Hüseyin Alıcı’nın 14 gün boyunca ormanda bulduğu bitki ve otları yiyerek hayatta kaldığı ve küçük bir mağarada geceyi geçirdiği öğrenildi.

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