Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi
Baht Oyunu adlı dizinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkaran ikilinin ayrılık kararı aldıkları konuşuluyor.
Baht Oyunu adlı romantik komedi dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan üzücü haber geldi.
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Birbirlerine çok yakıştırılan ve örnek olarak gösterilen çift, sosyal medya hesabından birbirini takipten çıkardı.
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Birbirini silen çiftin kesin ayrılık nedeni bilinmezken çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Çiftin birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı.
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Cemre Baysel yaz döneminde Senden Daha Güzel isimli FOX TV dizisiyle yeniden ekranlara dönüş yaptı ancak dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaptı. Aytaç Şaşmaz ise FOX TV'de yayınlanacak olan Darmaduman dizisinde rol alacak.