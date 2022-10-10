10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

Baht Oyunu adlı dizinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkaran ikilinin ayrılık kararı aldıkları konuşuluyor.

Galeri Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 09:21
Takip Et
1/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

Baht Oyunu adlı romantik komedi dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan üzücü haber geldi.

2/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

Birbirlerine çok yakıştırılan ve örnek olarak gösterilen çift, sosyal medya hesabından birbirini takipten çıkardı.

3/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

Birbirini silen çiftin kesin ayrılık nedeni bilinmezken çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Çiftin birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı.

4/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

Cemre Baysel yaz döneminde Senden Daha Güzel isimli FOX TV dizisiyle yeniden ekranlara dönüş yaptı ancak dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaptı. Aytaç Şaşmaz ise FOX TV'de yayınlanacak olan Darmaduman dizisinde rol alacak.

5/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

6/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

7/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

8/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

9/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

10/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

11/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

12/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

13/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

14/14
Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
3
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
4
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
6
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
7
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Prof. Balık: Grip vakaları arttı kovid 19 da artacak
﻿Prof. Balık: Grip vakaları arttı kovid 19 da artacak
﻿Prof. Balık: Grip vakaları arttı kovid 19 da artacak
﻿Kiev’de art arda 3 büyük patlama
﻿Kiev’de art arda 3 büyük patlama
﻿Kiev’de art arda 3 büyük patlama
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Gemide zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
﻿Gemide zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
﻿Gemide zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi
﻿Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi
﻿Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi
﻿244 yıllık Beylerbeyi Hamamı 48 milyon TL’ye satışa çıktı! Müzeyyen Senar, Fecri Ebcioğlu, Huysuz Virjin’in uğrak mekanıydı
﻿244 yıllık Beylerbeyi Hamamı 48 milyon TL’ye satışa çıktı! Müzeyyen Senar, Fecri Ebcioğlu, Huysuz Virjin’in uğrak mekanıydı
﻿244 yıllık Beylerbeyi Hamamı 48 milyon TL’ye satışa çıktı! Müzeyyen Senar, Fecri Ebcioğlu, Huysuz Virjin’in uğrak mekanıydı
﻿Dünyanın en pahalı motosikletleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı motosikletleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı motosikletleri belli oldu
﻿Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar bulundu
﻿Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar bulundu
﻿Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar bulundu
﻿Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi
﻿Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi
﻿Yarasa dışkıları site sakinlerini canından bezdirdi
﻿Su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardı
﻿Su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardı
﻿Su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardı
﻿Burcu Esmersoy'un sütyensiz pozu olay yarattı
﻿Burcu Esmersoy'un sütyensiz pozu olay yarattı
﻿Burcu Esmersoy'un sütyensiz pozu olay yarattı
﻿Şeyma Subaşı yeşil bikinisiyle Miami sahiline sere serpe uzandı. ''Ne hayat ama''
﻿Şeyma Subaşı yeşil bikinisiyle Miami sahiline sere serpe uzandı. ''Ne hayat ama''
﻿Şeyma Subaşı yeşil bikinisiyle Miami sahiline sere serpe uzandı. ''Ne hayat ama''
﻿Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Beril Pozam'dan derin dekolteli poz. Beğeni butonu çöktü
﻿Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Beril Pozam'dan derin dekolteli poz. Beğeni butonu çöktü
﻿Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Beril Pozam'dan derin dekolteli poz. Beğeni butonu çöktü
﻿Simge Sağın yağmurda denize girdi. Cesur bikinisiyle dikkat çekti
﻿Simge Sağın yağmurda denize girdi. Cesur bikinisiyle dikkat çekti
﻿Simge Sağın yağmurda denize girdi. Cesur bikinisiyle dikkat çekti
﻿İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı
﻿İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı
﻿İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı
﻿Bilim insanları açıkladı. İşte mutluluk veren yiyecekler listesi
﻿Bilim insanları açıkladı. İşte mutluluk veren yiyecekler listesi
﻿Bilim insanları açıkladı. İşte mutluluk veren yiyecekler listesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.