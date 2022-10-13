Aytaç Şaşmaz'dan ayrılık açıklaması

'Baht Oyunu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
İkili, birbirlerini sosyal medyan takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme 'ayrılık' iddialarını güçlendirdi.
Aytaç Şaşmaz önceki akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması sorulunca Aytaç Şaşmaz üzüntülü bir ifade ile “Konuşmak istemiyorum” diyerek ayrılık haberlerini yalanlamadı.
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