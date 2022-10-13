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Aytaç Şaşmaz'dan ayrılık açıklaması

Oyuncu Cemre Baysel'den ayrıldığı konuşulan Aytaç Şaşmaz, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.  Şaşmaz ayrılık iddialarına bakın ne cevap verdi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:26
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Cemre Beysel'den ayrılan Aytaç Şaşmaz'dan ilk açıklama

Aytaç Şaşmaz'dan ayrılık açıklaması
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'Baht Oyunu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

İkili, birbirlerini sosyal medyan takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme 'ayrılık' iddialarını güçlendirdi. 

Aytaç Şaşmaz önceki akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. 

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması sorulunca Aytaç Şaşmaz üzüntülü bir ifade ile “Konuşmak istemiyorum” diyerek ayrılık haberlerini yalanlamadı.
 

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