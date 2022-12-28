Aytaç Saşmaz'dan Cemre Baysel açıklaması

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, önceki akşam bir davette görüntülendi. Oyuncunun, Baht Oyunu dizisindeki partneri Cemre Baysel ile arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.

İkili, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Şaşmaz, eski sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu. Şaşmaz, "Size kısa bir cevap vereyim, işinize çok saygı duyuyorum. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim" dedi.

Oyuncu, "Sizi üzmek istemiyoruz ama pişmanlığınız var mı? Dışarı var gibi yansıtıyorsunuz?" sorusuna, "Hiç kimsenin bir şey yansıttığı yok. Her şey aslında kendi gidişatında gidiyor. Biz de insanız. Böyle bir yolculuk bizimkisi" cevabını verdi.