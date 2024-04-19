Orta Doğu gerilimi altın fiyatlarını yükseltti

Orta Doğu’da ki gerilimin etkisiyle piyasalar haftanın son işlem gününde karışık seyir sergiliyor. Gerilimin etkisiyle güvenli liman gömleğini giyen değerli metaller yükseliş sergiliyor.

Ons altın 2.417 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın TSİ 12.05’te 2.385 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Altının fiyatını etkileyen dolar endeksi de haftanın son işlem gününde 106.067 seviyesinden yatay bir seyir sergiliyor. Dolar endeksinde ki sakin seyir altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Ons altın görülen bu yükseliş gram tarafını da yükselişe geçirdi. Resmi gram altın fiyatları ile Kapalıçarşı fiyatları arasındaki makas yatırımcı hayretler içinde bırakıyor.

Gram altının resmi fiyatları 12.05’te 2.498 TL’de bulunuyor. Fakat Kapalıçarşı’da bu fiyatı görmek mümkün değil.

İşte Kapalı çarşı altın fiyatları…

Dün ABD tarafında Fed yetkililerinin konuşmaları takip edildi. Yetkililer faiz indirimi konusunda aceleci olmayacakları konusunda hem fikir olduklarını belirttiler.

Yurtiçi tarafta ise bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Uluslararası Para Fonu Forumu’'nda yaptığı konuşmalar takip edildi.