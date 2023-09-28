Orta refüje çarptı, otomobili bırakıp kaçtı

Bursa’da otomobiliyle orta refüje çarpan sürücü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Orta refüje çarptı, otomobili bırakıp kaçtı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil ile Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinden Yalova yolu caddesine dönüş yaptığı sırada orta refüje çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yerine geldiği sırada sürücünün otomobili bırakıp olay yerinden koşarak kaçtığını fark etti.

Polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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