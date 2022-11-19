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Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’de seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu orta refüje çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:30
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Orta refüje çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Denizli’nin Tavas ilçesinde, seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kale - Muğla Karayolunda seyir halinde ilerleyen İsmail. E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti sağlanamayan otomobil önce zikzaklar çizerek savruldu sonra ise orta refüje çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye sevk edildi.
Sağlık ekibi, otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Erhan Mustak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü İsmail E.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin çalışmasını tamamlaması üzerine Erhan Mustak’ın cansız bedenini otomobilden çıkarılarak, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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