Ortaokulun spor salonunda cuma namazı kılındı. Okul müdürü hazırladığı afişle öğrencileri namaza davet etti

İstanbul’daki bir ortaokulda müdür öğrencileri hazırladığı afişle cuma namazına çağırdı. İzmir ve Eskişehir’deki okullara imam ve vaiz atanması ise yargıya taşındı.

Ortaokulun spor salonunda cuma namazı kılındı. Okul müdürü hazırladığı afişle öğrencileri namaza davet etti

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, İstanbul Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda öğrenciler, okul müdürü Yusuf Aydoğdu’nun çağrısıyla öğle arasında cuma namazına davet edildi.

OKULUN RESMİ HESABINDAN PAYLAŞILDI

Okulun resmi hesabından okul müdürü Yusuf Aydoğdu imzasıyla önceki gün yapılan paylaşımda, “Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu spor kompleksimizde eda edeceğimiz cuma namazı için davetlisiniz” denildi.

Afişe bir de “Seccadeni almayı unutma” notu düşüldü. Okulun hemen yanında Kocasinan Merkezi Camisi bulunmasına karşın okul içinde cuma namazı kılınması da tepki çekerken dün okul içindeki spor salonunda cuma namazı kılındı.

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ERDOĞAN PAYLAŞIMLARI

Müdür Aydoğan’ın sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre kendisi bir camide hafızlık görevi yürütüyor. Aydoğan’ın aynı zamanda iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen’e üye olduğu görülüyor.

Aydoğan yine iktidara yakın Genç Memur Sen İstanbul İl Başkanlığı görevini de yürütüyor. Aydoğan’ın sosyal medya hesaplarında iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı öven pek çok paylaşımı da ortaya çıktı.

“ELİNİZİ ÇEKİN”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Yürütme Kurulu Üyesi Turan Fırat, "Spor salonumuzda eda edeceğimiz cuma namazı’ daveti skandal bir çağrıdır. Üstelik öğrencilere seccadelerini de unutmamaları tembihi ile çağrı yapılmıştır. Namaz kılmak isteyenlerin okulun yanında bulunan camide ibadetlerini gerçekleştirmelerini engelleyen bir durum söz konusu değildir. Bu çağrı ve buna benzer uygulamalar gelecek için ciddi tehdit içermektedir” dedi.

Fırat, “Çağrıyı yapan okul müdürünün bir üst makama kendisini atatmak için kullandığı bu çirkin yöntem öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında fay hatlarının oluşmasına neden olacaktır. İmamlar, hacılar, hocalar elini okuldan çekmelidir” ifadelerini kullandı.

OKULLARA İMAM ATAMASI YARGIYA TAŞINDI

CHP İzmir Milletvekili Av. Deniz Yücel, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' Projesi kapsamında İzmir’deki 842 okula imam ve vaiz görevlendirilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise İzmir ve Eskişehir’deki milli eğitim müdürlüğü ile il müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında “manevi danışmanlık” hizmeti adıyla okullara imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur’an kursu öğreticilerinin görevlendirilmesine tepki göstererek yargıya taşıdı.

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