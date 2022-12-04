Oscar ödüllü yönetmen hayatını kaybetti

Oscar ödüllü "Amerikan Fabrikası" (American Factory) belgeselinin yardımcı yönetmeni Julia Reichert, 76 yaşındayken mesane kanserinden hayatını kaybetti.

Reichert'in Ohio, Yellow Springs'teki evinde yaşamını yitirmiş bir şekilde bulundu. Film yapımcısı Ondi Timoner, Facebook hesabında, "Bu özel kadını seviyorum... Onun tatlılığını, neşesini, tutkusunu ve sevgisini her karede görebiliyoruz. Hepimiz için bir armağandın, insan olmanın en iyi yanları için bir ilham kaynağıydın ve çalışmanla dokunduğun herkesi yücelttin. Seni bunca yıldır tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" yazdı.