Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya’dan nikah öncesi sürpriz haber

Oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya’dan nikah öncesi müjdeli bir haber geldi. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit’in hamilelik haberiyle mutluluğu katlandı.

“Bir Başkadır” dizisinin setinde yakınlaşan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu.

38 yaşındaki oyuncu, ilk kez nikâh masasına oturmaya hazırlanırken, 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.

