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Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya’dan nikah öncesi sürpriz haber

İki yıldır birlikte olan oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya, düğün hazırlıkları yaparken aldıkları bebek haberiyle mutlulukları ikiye katlandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:31
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Evlilik hazırlığı yapan Funda Eryiğit ve Berkun Oya’dan sürpriz haber

Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya’dan nikah öncesi sürpriz haber
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Oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya’dan nikah öncesi müjdeli bir haber geldi. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit’in hamilelik haberiyle mutluluğu katlandı.

“Bir Başkadır” dizisinin setinde yakınlaşan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu.

38 yaşındaki oyuncu, ilk kez nikâh masasına oturmaya hazırlanırken, 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.
 

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