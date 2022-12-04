Komedyen Tolga Çevik’ten yönetmene ‘Mustafa Kemal’ göndermesi yıllar sonra yeniden gündemde

Tolga Çevik’in sosyal medyada paylaşılan bir videosu aradan yıllar geçmesine rağmen tekrar gündem oldu.

Star TV ekranlarında ‘Arkadaşım Hoşgeldin’ programıyla izleyiciyle buluşan Çevik’in Mustafa Kemal sahnesi yine gündeme geldi.

Sahneye bir seyirci alan Çevik alınan konuğun adını yanlış söyleyen yönetmene göndermeli yanıt verdi.

Konuğun ismini Mustafa Kemal yerine Ali Kemal olarak söyleyen yönetmene Tolga Çevik, “Mustafa Kemal Mustafa çok unutulacak bir isim değil” yanıtını verdi.

O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi