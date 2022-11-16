Katliamdan önce Demirtaş ve Apo görüştürüldü mü? Oda TV Yayın Yönetmeni Toygun Atilla yazdı

İstiklal Caddesi saldırısından bir gün önce, Demirtaş'ın özel bir jet ile Edirne'den Diyarbakır'a kalp krizi geçiren babası Tahir Demirtaş'ın tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettirilmesine yazısında yer veren usta gazeteci Atilla'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:



"12 Kasım 2022 yani Taksim katliamından tam 24 saat önce...

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan beri ilk kez cezaevinden çıkıyor.

Özel bir jet ile Edirne'den Diyarbakır'a kalp krizi geçiren babası Tahir Demirtaş'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ediyor.

Avukatlarının, ailesinin bile haberi yok. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada Selahattin Demirtaş'ın hastane ziyaretinin 45 dakika sürdüğü, sonrasında cezaevine geri götürüldüğünün altı çiziliyor.

Aklıma 12 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşma geliyor: "Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her şey şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar"

Selahattin Demirtaş'ın yanıtı gecikmiyor: "Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün"

Zihnimdeki teybi geriye sararken, Selahattin Demirtaş'ın "Öcalan ile görüşme başvurusu" için HDP'den izin istemesi ve bunun parti tarafından geri çevrildiğini anımsıyorum.

Sonra tekrar bugüne dönüyorum.

12 Kasım 2022

Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nden 6 yıl sonra cezaevinden çıkıyor. Özel bir jet ile Diyarbakır'a götürülüyor. Babasını hastanede ziyaret ediyor. Ziyaret 45 dakika sürüyor.

Açıklama bu kadar.

Zihnimde dönüyor tüm bunlar.

Acaba diyorum!

Selahattin Demirtaş, bu Diyarbakır ziyaretinin bilinmeyen saatleri içerisinde Erdoğan'ın deyimi ile "İmralı'dakine hesap verdi mi?" ve yahut Demirtaş'ın "İmralı" ziyaret isteği gerçekleşti mi?

Demirtaş ve Öcalan görüştü mü?

Bu sorunun yanıtının peşine düşüyorum.

Yanıta tüm kapılar şimdilik kapalı.

Üstü kapalı yanıtlar ise, görüşmenin fiziksel olarak gerçekleşmese bile, teknolojinin imkan verdiği ölçülerde yapılmış olabileceği yönünde akıl yürütmelerle sınırlı...

13 Kasım 2022

Taksim'de bombalı saldırı.

6 ölü 81 yaralı.

Katliam.



PKK/YPG

Örgütün bombalı saldırılar için Arapları eğiten ve kullanan istihbarat birimi NEL

Suriye'den gelen bir kadın bombacı

Delik deşik sınırlar

Ülkenin içinde cirit atan 10 milyon yabancı mülteci

Örgütleri kontrol eden yurt dışı istihbarat servisleri



Terör, satranç tahtasındaki hamleler savaşı kadar masum değil

Terör kanlı mesajların verildiği alçakça bir arena..."