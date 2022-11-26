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Oscar ve Grammy ödüllü dünyaca ünlü sanatçı hayatını kaybetti

1980'lerin kült filmleri "Fame" ve "Flashdance"in jenerik müziklerini seslendirmesiyle tanınan şarkıcı Irene Cara, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:59
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Oscar ve Grammy ödüllü dünyaca ünlü sanatçı Irene Cara hayatını kaybetti

Oscar ve Grammy ödüllü dünyaca ünlü sanatçı hayatını kaybetti
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Halk TV'de yer alan haberde, Cara'nın reklamcısı Judith A. Moose, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şarkıcının Florida'daki evinde öldüğünü doğruladı. Oscar ödüllü şarkıcının ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Zamanı geldiğinde Cara'nın hayranları için bir anma töreni düzenleneceği bildirildi.



Moose şunları yazdı:

"Bu, reklamcı olmanın en kötü yanı. Haberi yayınlamak bir yana, bunu yazmak zorunda kaldığıma inanamıyorum. Lütfen Irene ile ilgili düşüncelerinizi ve anılarınızı paylaşın. Her birini okuyacağım ve onun cennetten gülümseyeceğini biliyorum. Hayranlarını çok severdi."



HEM OSCAR HEM GRAMMY ÖDÜLLÜ
Cara, şöhreti 1980 yapımı "Fame" müzikalinde aldığı rolle yakaladı. Başlangıçta dansçı olarak rol alan Cara, ileriki yıllarda Coco Hernandez performansıyla "En İyi Yeni Sanatçı" ve "En İyi Kadın Pop Sanatçısı" dallarında iki Grammy ödülü kazandı.

Daha sonra 1983'te gişe rekorları kıran "Flashdance" filminin ikonik "Flashdance... What A Feeling" şarkısını yazarak seslendirdi; bu şarkıyla "En İyi Kadın Pop Vokal Performansı" dalında Grammy Ödülü ve "En İyi Orijinal Şarkı" dalında Oscar Ödülü kazandı.

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Delikanlı
26.11.2022 16:20
Çok güzel filmdi Flashdance, çok tatlı kızdı.Allah rahmet eylesin çok hüzünlü bir durum  
 
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