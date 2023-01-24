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2023 yılı Oscar adayları açıklandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, film sektörünün en önemli ödüllerinden biri kabul edilen 2023 yılı Oscar adaylarını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 22:00
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Oscar için yarışacak adaylar belli oldu

2023 yılı Oscar adayları açıklandı
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95’inci Oscar Ödül Töreni, 12 Mart’ta yapılacak ve 23 kategoride Oscar ödülü dağıtılacak.

Önemli kategorilerden biri olan ‘En İyi Film’ dalında Elvis, Avatar: Suyun Yolu ve Top Gun: Maverick filmleri adaylar arasında. 

En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde; Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal ve Bill Nighy'ın adaylar arasında olduğu açıklanırken 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde; Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams ve Michelle Yeoh yer aldı.

Eleştirmenler, Oscar yarışının 11 adaylık alan ‘Everything Everywhere All at Once’ ve 9 adaylık alan ‘The Banshees of Inisherin’ adlı filmler arasında olacağını belirtti. Elvis filmi 8 adaylık alırken Top Gun: Maverick filmi 6 adaylık aldı. (DHA)

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