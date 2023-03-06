Victor Osimhen'den flaş açıklamalar. Geleceği hakkında konuştu

Napoli'nin bu sezon yükselen yıldızı Victor Osimhen, geleceği hakkında konuştu.



OSİMHEN'İN GÖZÜ PREMİER LİG'DE

Premier Lig'de oynamak istediğini belirten Osimhen "Bir gün Premier Lig'de oynama hayalimi gerçekleştirmek için çok çalışıyorum" dedi.



"BU SÜRECİ İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUM"

Performansı hakkında konuşan Nijeryalı yıldız "Bu bir süreç ve ben bu süreci daha da ileri taşımak istiyorum. Serie A zaten dünyanın beş liginden biri. Bu benim için harika bir duygu." dedi.



BAŞARININ BAŞ MİMARI OLDU

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Osimhen 21 gol ve 4 asist üreterek bu sezon Napoli'nin başarılı bir çıkış yakalamasında baş mimarlardan birisi oldu.



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