Osmancık'ta korkutan yangın

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Osmancık'ta korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında evin bahçede bulunan kuru otlar yanmaya başladı.

aw033267-02.jpg Hızla yayılan yangın nedeniyle mahalle biranda dumanlar içinde kalınca çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yükselen alevler hızla çevrede bulunan evlere doğru sirayet etmeye başlayınca çevrede evleri bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Hızla büyüyen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

aw033267-03.jpgPolis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme yaptığı, itfaiye ekiplerinin ise yangının çıkış nedenini araştırdığı öğrenildi.

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