Naci Görür, o bölgeye dikkat çekti: Endişe ediyoruz

AFAD’ın verilerine göre, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dün saat 14.05’te deprem meydana geldi.
4.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
“ENDİŞE EDİYORUZ”
Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölümün bir kesimi için uyarıda bulundu.
Görür, şu ifadeleri kullandı:
“Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye'de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi. Sevgi..”
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