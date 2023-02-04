Naci Görür, o bölgeye dikkat çekti: Endişe ediyoruz

AFAD’ın verilerine göre, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dün saat 14.05’te deprem meydana geldi.

4.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

“ENDİŞE EDİYORUZ”

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölümün bir kesimi için uyarıda bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye'de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi. Sevgi..”