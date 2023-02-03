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Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:18
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Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye’de deprem meydana geldi.

AFAD sosyal medyadan paylaşım yaparak, depremin büyüklüğünün 4.6 olduğunu duyurdu.

Açıklamada saat 14.05'te Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen depremin yerin 7 km derinliğinde oluştuğu bilgisi verildi.

 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak paylaştı. Meydana gelen depremin, çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. 

Depremin hemen ardından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi. 

 

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