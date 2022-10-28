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Ölümden böyle kurtuldular. Masadan kalkıp son anda yaşama tutundular.

Osmaniye Kadirli'de bir kazanın görüntüsü ölümle yaşam arasındaki o ince çizgiyi gösterdi. Yol kenarında masada oturan iki kişi üzerlerine gelen aracı son anda gördüler ve ölümden kurtuldular. O anlar saniye saniye kaydedildi

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:28
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Osmaniye Kadirli'de meydana gelen kazadan böyle kurtuldular. Masadan kalktılar yaşama tutundular

Ölümden böyle kurtuldular. Masadan kalkıp son anda yaşama tutundular.
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kaldırımda oturan 2 kişinin, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.İki kişi masada oturuyordu. Anladılar bir şeyler olacağını hemen hareketlendiler

Son sürat gelen bir arabayı gördüler. Panikle kaçışmaya başladılar. İş o kaçış onların hayatını kurtardı

Kamil Kara Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.


Kaza anında kaldırımdaki masada yemek yiyen 2 kişi, üzerlerine gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpışmayla birlikte ortalık savaş alanına döndü.

 

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