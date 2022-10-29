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  • Samsun'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun’da meydana gelen kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:46
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Samsun'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Meşeli mevkiinde meydana gelen kazada, Havza istikametine gitmekte olan 55 ASB 50 plakalı kamyon ile Vezirköprü istikametine seyir halinde olan 16 AHK 939 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Filiz Ay ve Fatma Kayaoğlu (75) olay yerinde hayatını kaybetti, Eyyüb Ay, Huriye Kayaoğlu ve Nuri Kayaoğlu ise yaralandı. Yaralılar ambulans ile Vezirköprü Devlet Hastanesine, cenazeler ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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