﻿ Düğün dönüşü akılalmaz kaza: 6 yaralı

DHA'nın haberine göre; Kaza, Kocaeli'de Kandıra yönünde meydana geldi. Seyir halindeki Durdu B. yönetimindeki otomobil, Karamürsel ilçesindeki bir düğünden dönenlerin taşındığı Erdal A.'nın kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerlerden kurtarırken, ağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Aralarında otomobil sürücüsü Durdu B.'nin de bulunduğu 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

