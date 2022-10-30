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Düğün dönüşü akılalmaz kaza: 6 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Durdu B. hakimiyetindeki otomobil, düğünden dönenlerin taşındığı minibüse arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 08:33
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Düğün dönüşü akılalmaz kaza: 6 yaralı

Düğün dönüşü akılalmaz kaza: 6 yaralı
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DHA'nın haberine göre; Kaza, Kocaeli'de Kandıra yönünde meydana geldi. Seyir halindeki Durdu B. yönetimindeki otomobil, Karamürsel ilçesindeki bir düğünden dönenlerin taşındığı Erdal A.'nın kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerlerden kurtarırken, ağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Aralarında otomobil sürücüsü Durdu B.'nin de bulunduğu 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

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