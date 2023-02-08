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48 saat sonra Osmaniye'de bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı

Osmaniye'de meydana gelen depremde 48 saattir göçük altında bekleyen Ümit Kaçakçı, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:56
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Osmaniye'de bir kişi daha sağ kurtarıldı

48 saat sonra Osmaniye'de bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Osmaniye'de depremde çöken binada çalışma yapan kurtarma ekipleri, 48 saat sonra bir kişiyi sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, Osmaniye'de de birçok binanın çökmesine neden oldu. Depremin ilk anından itibaren arama kurtarma çalışması yapan ekipler, birçok vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkardı. Adnan Menderes Mahallesi'nde çöken 8 katlı Metin Tamer Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, gece bir ses aldı. O yönde çalışmasını sürdüren ekipler, hastane personeli olduğu öğrenilen Ümit Kaçakçı'ya ulaştı. Kaçakçı, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan 48 saat sonra çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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