Depremzedeleri arayıp dalga geçen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Bu lekeyle ömür boyu yaşayacaklar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altında kalan çocuğu arayıp dalga geçen Discord grubundaki kişilerin, "Seni kurtarmaya geliyoruz" diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

O görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine polis, şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin H.T.Ö., Y.S. ve 18 yaşından küçük M.B. olduğu belirlendi.

Şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait 3 cep telefonu, 1 bilgisayar ve 1 harddiske el konuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 yaşındaki M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli M.B., savcılık sorgusunun ardından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

M.B. hakimlikteki ifadesinde, “Beni tehdit ettikleri için böyle bir eylemi yaptım. Beni discortta yayındayken birisini arayacağını Y. bana söyledi. Bu arayan kişi benimle konuşacaktı. Ben de onun bana söylediklerini söyleyecektim. Bu kişi telefonda bana ‘Islık çalıyorum, orada mısınız’ diye dedirtti. Ben de bunları telefonda söyledim. Arayan kişi ben değilim. Ben sadece bana konuşulanları söyledim, tekrar ettim. Suç kastım yoktur. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de pişmanım” dedi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.B.’nin tutuklanmasına karar verdi.