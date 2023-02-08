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Yılmaz Özdil'den AKP'ye zehir gibi sözler: Can kurtaracaklarına sela okuyorlar

Merkez üssünün Kahramanmaraş olduğu 10 ili yıkan depremin ardından enkaz altındakileri kurtarabilmek için zamanla yarış devam ediyor. Yılmaz Özdil'in "Can kurtaracaklarına sela okuyorlar, devletteki liyakat kavramını ağacın kurdu gibi içerden içerden kemirdiler altında kaldığımız enkaz bu aslında..." sözleri paylaşım rekoru kırdı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:27
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Yılmaz Özdil'den AKP'ye zehir gibi sözler

Yılmaz Özdil'den AKP'ye zehir gibi sözler: Can kurtaracaklarına sela okuyorlar
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin ardından 48 saatten fazla zaman geçti.

Felakette can kaybı 5 bin 894 oldu. Yaralı sayısı 34 bin 810, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.

AKP'Lİ VEKİL BAKANLARIN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Deprem sonrası Türkiye tek vücut olup yardım için seferber oldu. Muhalefetten birlik ve beraberlik çağrısı geldi. Ancak bazı AKP'lilerin bu kritik anda siyaset yapmaya çalışması tepki topladı. Ömer Çelik "Cumhur İttifakı olarak sahadayız” dedi. Bakan Nebati ise sosyal medya paylaşımlarını hedef aldı. Mehmet Metiner de "Adıyaman'ı yeniden onaracak Reis’imiz var" tweetini attı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 10 ili yıkan depremle ilgili 3 aylık OHAL ilan edildiğini dün duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürüyor. 

Bölgede bulunan vatandaşlar arama kurtarma ve yardım çalışmalarının yeterli olmadığını ifade ediyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için vatandaşlar ise havalimanlarına akın etmeye devam ediyor.

Bölgedeki olumsuz hava koşulları ekipleri ve enkaz altındakileri olumsuz etkilerken ölü sayısı da an be an artıyor.

Gazeteci Yılmaz Özdil kişisel sosyal medya hesabından duruma isyan etti.

İşte Özdil'in beğeni ve yorum yağan paylaşımları...

"CAN KURTARACKALARINA SELA OKUYORLAR..."

"Üç saatte Şam’a gireriz diyenler, iki gündür Hatay’a gidemedi… Asıl liyakatsizlik konusunda “olağanüstü hal” yaşanıyor bu ülkede!

Can kurtaracaklarına, ölümüze de dirimize de sela okuyorlar, devletteki liyakat kavramını ağacın kurdu gibi içerden içerden kemirdiler, çökmesi kaçınılmazdı, altında kaldığımız enkaz bu aslında…

"DEVLETİN REFLEKSİ ÇOK GERİ DURUMDA..."

Gölcük/Düzce depremlerini yaşamış ve yerinde takip etmiş bir gazeteci olarak, ilk 24 saatin sonunda söylüyorum, devletin müdahale refleksi ve organizasyon kabiliyeti 24 sene öncesinden çok daha geri durumda…"

Sıcacık evlerimizde televizyondan seyrediyoruz, Kahramanmaraş şu anda sokakta, eksi üç derece…

Elbistan şu anda sokakta, eksi 9 derece, yarın gece eksi 15 derece…

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düzgün
8.02.2023 10:18
Müslim ifaden yalniş sol sag bırak beceriksizlikleri yaz yada sus!  
 
Adanalıyığ
8.02.2023 10:13
Yılmaz bey, haksızlık yapmayın lütfen! Sayın bakanlar helikopterle bölgeyi 1000 metre irtifadan incelemişler...  
 
0606
8.02.2023 10:12
Furkan bey tebrik ederim hatadan dönmek erdemdir.  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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