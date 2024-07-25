İzmir'de silahlı saldırı: Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı

2003 Sokak'ta, kimliği henüz tespit edilemeyen motosikletli bir saldırgan tarafından ateş açılan İsmail Güller (31), aldığı üç kurşun yarası ile kritik durumda. Yerel saat ile 23.00 civarında yaşanan olay sonrası, ağır yaralı Güller, çevre sakinlerinin hızla haber vermesiyle olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Güller'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.