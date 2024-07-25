İzmir'de silahlı saldırı: Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı

Kaynak: İHA
İzmir'de silahlı saldırı: Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı

İzmir, Bornova'da gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir yaya ağır yaralandı.

2003 Sokak'ta, kimliği henüz tespit edilemeyen motosikletli bir saldırgan tarafından ateş açılan İsmail Güller (31), aldığı üç kurşun yarası ile kritik durumda. Yerel saat ile 23.00 civarında yaşanan olay sonrası, ağır yaralı Güller, çevre sakinlerinin hızla haber vermesiyle olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Güller'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili Haberler
Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor
Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor
İzmir açıklarında göçmen hareketliği
İzmir açıklarında göçmen hareketliği
Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
Mersin’de tır devrildi: 1 ölü
Mersin’de tır devrildi: 1 ölü
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameralarda
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameralarda
2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı
2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı
Osmaniye'de çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı
Osmaniye'de çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
Son Haberler
Meclis’i karıştıran küfür: “O…çocukları” Gündem
Meclis’i karıştıran küfür: “O…çocukları”
Bir temizlik ürününe yüzde 42 zam! Türkiye'de en çok kullanılan markaydı Ekonomi
Bir temizlik ürününe yüzde 42 zam! Türkiye'de en çok kullanılan markaydı
ABD Kongresi Netanyahu’yu ayakta alkışladı Dünya
ABD Kongresi Netanyahu’yu ayakta alkışladı
KPSS için artık sona erdi. ÖSYM duyurdu Gündem
KPSS için artık sona erdi. ÖSYM duyurdu
Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor Gündem
Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor
İzmir açıklarında göçmen hareketliği Yerel Haberler
İzmir açıklarında göçmen hareketliği