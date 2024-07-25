Mersin’de tır devrildi: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de tır devrildi: 1 ölü

Mersin'in Mut bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Mut - Karaman karayolu üzerindeki Burunköy Mahallesi sınırlarındaki tehlikeli eğimde, Bahri Borlu yönetimindeki Kıbrıs kayıtlı 1884 R plakalı limonata taşıyan tır, direksiyon kontrolünün yitirilmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerleri geçerek ters döndü. Kazanın görgü tanıkları durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine acil servisler, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede, tır sürücüsü Bahri Borlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası sürücünün cansız bedeni, adli işlemler için Mersin Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

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