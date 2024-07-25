İzmir açıklarında göçmen hareketliği

23 Temmuz'da gece yarısı Urla açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Botu, şüpheli hareketler sergileyen bir özel tekneyi durdurarak içerisindeki 59 düzensiz göçmeni ve 2 insan kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Dikili ve Seferihisar bölgelerinde de benzer operasyonlar gerçekleştirilerek, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 göçmen daha kurtarıldı.

YUNANİSTAN TARAFINDAN GERİ İTİLEN GÖÇMENLERİN İMDADINA SAHİL GÜVENLİK YETİŞTİ

Bir diğer olayda, Sahil Güvenlik ekipleri 23 Temmuz sabaha karşı Karaburun açıklarında lastik bot içinde mahsur kalan düzensiz göçmenler için harekete geçti. Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen bot içerisindeki 19 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. İnsan kaçakçılığından şüphelenilen kişiler ise jandarma tarafından gözaltına alınarak adli işlemlere tabi tutuldu.