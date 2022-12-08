Osmaniye'de oto hırsızları yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde oto hırsızları jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri otomobil hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını E.K.ve H.A. isimli şahısların gerçekleştirdiğini belirledi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Bulunan otomobil ise sahibine teslim edildi.



(Kaynak: İHA)