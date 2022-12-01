Dünyaca ünlü oyuncu 36 yıl önce hırsızlık yaptığı markete olan borcunu tüm çikolataları satın alarak ödedi

50 yaşındaki yıldız oyuncu Dwayne Johnson, gençken hırsızlık yaptığı Hawaii'deki bir mağazayı yaptığı ziyareti belgelemek için sosyal medyadan paylaşım yaptı.

1 YIL BOYUNCA ÇİKOLATA ÇALDIM

Ünlü oyuncu, 14 yaşındayken, spor salonunda egzersiz yapmaya giderken yaklaşık bir yıl boyunca her gün 7-11 arası düzenli olarak büyük boy çikolata çaldığını söyledi.

"HER ZAMAN BAŞINI ÇEVİRDİ"

Posta'nın haberine göre Marketteki bütün bar standını satın alan sevilen oyuncu, "Aynı çalışan her gün oradaydı ve her zaman başını çevirdi ve beni asla kırmadı" dedi.

Johnson şöyle devam etti; "Yıllar boyunca birkaç büyük şeytanı oynadım. Bunun kulağa çok aptalca geldiğini biliyorum ama Hawaii'ye her döndüğümde ve 7-11'de gittiğimde… Her zaman içeri girip sahip oldukları her çikolata barını doğru şekilde almam gerektiğini biliyordum."

Johnson, geçmişteki hatalarını şöyle değerlendirdi: "Geçmişi ve yapmış olabileceğimiz bazı aptalca şeyleri değiştiremeyiz, ancak ara sıra bu duruma küçük bir zarafet ekleyebiliriz ve belki de büyük bir iyilik yapabiliriz."