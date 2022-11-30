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Mustafa Ceceli'nin ailesine hırsızlık şoku

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin ailesi tarafından Büyükçekmece’de işletilen kuyumcudan yaklaşık 2 buçuk milyon liralık altın çalındı. O anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:36
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Mustafa Ceceli’nin ailesine ait kuyumcudan 2 buçuk milyon liralık altın çaldılar

Mustafa Ceceli'nin ailesine hırsızlık şoku
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DHA'nın haberine göre; Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin ailesi tarafından işletilen kuyumcuya yapılan soygun Büyükçekmece'de sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 5 şüpheli, Ceceli’nin ailesine ait olduğu öğrenilen kuyumcunun önüne bir otomobil ile geldi.

Levye ile kepengi ve kapıyı açan şüpheliler içeriden yaklaşık iki buçuk milyon lira değerinde altın çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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