Depremden etkilenen çocuklarla oyun oynayıp, yardım çalışması yürütüyorlardı. Gözaltına alındılar

TKP, Osmaniye'de depremzedelere yardımların koordine edildiği semt evini basan polisin, partilileri gözaltına aldığını duyurdu. Polis baskınının gerçekleştiği binada çocuklar için psikososyal destek çalışması da yürütülüyordu.

TKP, gözaltılardan sonra semt evindeki çalışmalara ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşılan video ve fotoğraflarda çocuklar ile oyunlar oynandığı, etkinlikler yapıldığı görüldü.;



Paylaşıma şu not düşüldü:

"Deprem boyunca çocuk fotoğrafları paylaşmamaya özellikle özen gösterdik. Bu kez paylaşmak zorunda kaldığımız için de üzgünüz.

Bu kareler bugün #Osmaniye semt evinde çekildi. İşte AKP'nin tehdit olarak gördüğü semt evimiz..

Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın."



Depremin 10. gününde de polis TKP'nin yardım koordinasyon merkezini basıp 10 kişiyi gözaltına almıştı. Parti daha sonra bu merkezi 'semt evi'ne dönüştürmüş ve yardım faaliyetini buradan yürütmüştü

Konuyla ilgili TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Osmaniye’de yine semt evimize müdahale, yine TKP üyelerine gözaltı. Orası dayanışmanın, halkın evidir, çekin elinizi. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın" ifadelerinin kullandı.