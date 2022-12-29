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Osmaniye’de tarihi İncil ele geçirildi

Osmaniye’de tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda tarihi İncil ve 3 adet sikke ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:04
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Osmaniye’de tarihi eser operasyonu

Osmaniye’de tarihi İncil ele geçirildi
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Osmaniye’de jandarma ekipleri, bir araç içerisinden tarihi İncil ve 3 adet sikke ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ismi belirtilmeyen bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler şahsı takip etmeye başladı. Takip sonucunda şüpheli şahıs kullandığı aracıyla D-400 karayolu üzerinde durduruldu. 
Araçta yapılan aramalarda bir adet tarihi incil ve 3 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


(Kaynak: İHA)

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