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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'de otomobille minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 15:52
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Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Yenigün Köyü Akarca Yaylası mevkisinde meydana geldi. 

S.K. idaresindeki 80 KM 124 plakalı otomobil ile R.K. yönetimindeki 80 M 7173 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile yanında yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.
Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli ilçesindeki hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

(Kaynak: İHA)

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