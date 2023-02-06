﻿Osmaniye’de ve Hatay'da 4 kişi sağ çıkarıldı

Sabaha karşı yaşanan depremde, Osmaniye’de bazı binalar yıkıldı.

Yıkılan bir binada ise AFAD ve itfaiye ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan bu çalışmalarda 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Yaralı kişi, enkaz altından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

AFAD, 3'ü 6'nın üzerinde olmak üzere toplam 66 artçı meydana geldiğini duyurdu.

HATAY'DA ENKAZ ALTINDAN ÇOCUK BÖYLE ÇIKARTILDI

İHA'nın haberine göre, Hatay Merkez Asmalı Sokak'ta çöken binadan bir çocuk kurtarıldı.

Öte yandan deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol ve Payas ilçelerinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Öte yandan, Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.