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İskenderun'da her yer dümdüz oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4’lük depremden birçok ile etkilendi. Hatay’da da depremin felaketi gün ağarınca ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:31
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Flaş...Flaş...Hatay'daki felaketten ilk görüntüler. İskenderun'da her yer dümdüz oldu

İskenderun'da her yer dümdüz oldu
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Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Kahramanmaraş depreminden sonra 42 artçı deprem olduğu AFAD tarafından duyuruldu. Artçı depremlerin en büyüğünün 6.7 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Hatay’da birçok ev ve binaların yıkıldığı bildirildi. Sosyal medyada da Hatay İskenderun’un görüntüleri ortaya çıktı. Sabah saatlerinde çekilen görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

AFAD'ın açıklamasına göre, depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Hatay ve İskenderun'da devlet hastaneleri ile polis evi yıkıldı.

HATAY VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın da etkilendiğini belirterek kentte yıkılan binaların olduğunu açıkladı. İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken TSK ve Jandarma deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

SOYLU'DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uluslararası yardım çağrısı yaptıklarını belirterek "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu." dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Çok yerden ihbar geliyor. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor, bölgelere sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak. Bunun için de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu.

Şu ana kadar 6 şiddetinin üzerinde 22 deprem meydana geldi. En büyüğü 6.6 şiddetinde. Şu an can kaybı noktasında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz depremin etkilediği illere gidiyoruz. Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir.

 

 

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Nuri Görür
6.02.2023 09:45
Kamu binalarının hepsi yıkıldı denetimsiz idarenin sonucu. İnşaatlarda yetersiz malzeme kullanımı denetlenmiyor veya izin veriliyor, sonuç ortada!  
 
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