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Şener Üşümezsoy Kahramanmaraş’taki depremin gerçek büyüklüğünü açıkladı. Amerika da aynı açıkladı

Kahramanmaraş’da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin gerçek büyüklüğünün 7.8 olduğunu açıkladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS depremin büyüklüğünü 7.8 olarak belirledi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:08
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Amerika da aynı açıkladı. Şener Üşümezsoy Kahramanmaraş’taki depremin gerçek büyüklüğünü açıkladı

Şener Üşümezsoy Kahramanmaraş’taki depremin gerçek büyüklüğünü açıkladı. Amerika da aynı açıkladı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin gerçek büyüklüğünü açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS, Türkiye’de yaşanan depremin büyüklüğünü 7,8 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin aynı saatte Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana geldiğini ölçtü.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7.8 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. EMSC ayrıca 4.28’de Osmaniye’de 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

ÜŞÜMEZSOY DEPREMİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kahramanmaraş'ı vuran felaketin ardından depremin gerçek büyüklüğünü açıkladı. Yeniçağ'a konuşan Üşümezsoy, depremin 7.8 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Üşümezsoy'un açıklamaları şöyle:

"Yukarıdaki ilk haritalar daha önce Antakya ve bu civarda olan depremler için benim Yeniçağ’da yaptığım paylaşımlar.

Burada fay bir kolu Ölüdeniz’den gelerek Suriye hududu boyunca Amik Ovası kenarından giderken diğer tarafta ise Kıbrıs’tan gelen fayla birleşiyor.

Bu fay Amip ovası Maraş’ın güneyinden Gaziantep’in kuzeyinden Adıyaman üzerinden Sivrice fay hattı dediğimiz fay hattına kadar gidiyor."

“7.8’LİK BİR DEPREM”

"7.8’lik bir deprem, bu Türkmen Dağları veya Suriye-Türkiye hududundan geçen bir deprem aslında Ölüdeniz’den ve Kıbrıs’tan gelen fay hatlarının birleşerek Amip Ovası’nı doğu kenarından Pazarcık ile Gaziantep arasından geçip oradan kuzeye Adıyaman’a kadar giden bir hat var.

Bu hattın 7.8’lik deprem.

Oldukça uzun bir fayın, segmentlerin kırıldığı görülüyor. Bu anlamda Sivrice’de olan depremin batıdaki devamını oluşturan bir hattı görüyoruz."

YIKILAN BİNALAR VAR

Deprem bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Twitter’dan yıkılan binalar olduğunu bildirdi: “Deprem oldu lütfen güvenli yerlere geçelim. Maalesef yıkılan binalarımız var. Rabbim korusun.” açıklaması yaptı.

Depremin ardından birçok kentte yurttaşlar yardım çağrısı yaparken, deprem bölgesinden ilk görüntüler gelmeye başladı.

Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yıkılan bina haberleri gelirken, çok sayıda yurttaş yardım çağrısında bulunuyor.

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