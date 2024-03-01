Osmanlı mutfağından besin deposu Süleymaniye çorbası

Osmanlı Saray mutfağının leziz tatlarının başında Süleymaniye çorbası gelmektedir. İşte tabak tabak yiyeceğiniz Süleymaniye çorbasının tarifi ve püf noktaları:

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek, 6 su bardağı su, 1 orta boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 küçük boy, havuç, 1 küçük boy kabak, 1 küçük boy patates, 2 su bardağı su, 10 yaprak ıspanak, tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un.

KÖFTESİ İÇİN

150 gr kıyma, 1 silme çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber.

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp tencereye alın ve 6 su bardağı su ile yumuşayana kadar pişirin. Soğanı ince ince doğrayıp birkaç yemek kaşığı sıvı yağda sarımsakla birlikte kavurun. Kabak, havuç ve patatesi rendeleyip soğanın üzerine alın ve birkaç dakika kavurun.

Üzerine 2 su bardağı su ekleyip sebzeleri yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Köftesi için kıyma, tuz ve karabiberi karıştırıp minik minik yuvarlayın. Derin bir tencerede tereyağını eritin, üzerine un ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Pişen mercimeği suyuyla birlikte un kavurduğunuz tencereye alın, hafif yumuşayan sebzeleri de ilave edin. Köfteleri tavada az sıvı yağ ile kızartın ve tenceredeki karışıma yağını süzerek ekleyin. Baharatları ve ince ince kıyılmış ıspanakları da ekleyip beş on dakika daha pişirin. Sıcak sıcak servis edin ve Osmanlı mutfağının bu lezzetini tadın!