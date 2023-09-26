Yapay zeka yüzünden eşiyle tartışıp evi terk etmişti. Ünlü şarkıcı ile kocası arasındaki buzlar eridi

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan- Orçun Soykan çiftinin arası yapay zeka yüzünden açılmıştı. Hayranının yapay zeka ile yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Soykan’a eşi Orçun Soykan’dan tepki gelmiş, fotoğrafları silmesini istemişti. Çift evleri ayırma noktasına kadar gelmişti. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Arasındaki buzları eritip, Marmaris Bozburun’da nikah tazeleyen çift, mutluluk pozları verdi.

Yapay zekanın 13 yıllık yuvaya çatlak yarattığını söyleyen Pınar Soykan, “Eşimin böyle bir tepki vermesine üzgünüm, o bir yapay zeka, eşimin benden özür dilemesini bekliyorum. Yapay zeka bizi bu hallere getirdi, hayranlarımdan biri böyle bir şey yaptı, ben de çok sevdiğim için paylaşmak istedim. Eşim evden ayrıldı, fotoğrafları sil dedi, eşimden özür bekliyorum” demişti.

Çift köpekleri Kızım ile doğum gününü Baldan Suites’ta kutlayarak nikah tazeledi. Çifte dostları da eşlik etti.