Ot değil mübarek hayat iksiri. Faydası olmadığı hastalık yok. Şifa saçan ot ortaya çıktı

Doğal ve sağlıklı beslenme, doğanın sunduğu gıdalarla sağlığımızı korumak için seçtiğimiz bir yaşam tarzı olmasıyla biliniyor.

Nane, hayat iksiri olarak bilinen ve hiçbir hastalığa faydası olmayan bir ot değil, aksine birçok hastalığa şifa olan bir bitki olduğu bildirildi.

Nane nedir?

Nane, ballıbabagiller familyasına ait, nemli yerlerde yetişen, tüylü ve güzel kokulu bir bitki türüdür.

Beyaz, pembe ya da mor renkli başak şeklinde çiçekleri vardır.

Faydaları:

Sindirimi kolaylaştırır. Gaz çıkarmaya yardımcı olur. Karaciğer fonksiyonlarını destekler.

Safra salgısını düzenler. Mide ağrılarını dindirir. Bağırsak kramplarını önler.

Nefes alışverişini rahatlatır. Astım, grip, bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Sinir sistemini güçlendirir. Sakinlik verir. Heyecan ve korku durumlarında sakinleştirir.

Kusmayı engeller. Migren, uykusuzluk ve baş dönmesine iyi gelir. El ve ayak titremesi, dil tutulması, felç ve uykusuzluk durumlarında kullanılır.

Kalbi güçlendirir. Sinirsel kaynaklı kalp çarpıntılarını azaltır.

Erkeklerde psikolojik nedenli sertleşme sorununu çözer.

Anne sütünü çoğaltır. Adet kanamalarının düzenli ve ağrısız olmasına yardımcı olur. Süt dolan göğüslerin şişliğini alır.

Soğuk algınlığına iyi gelir. Bağırsak parazitlerinin atılmasına katkı sağlar. İdrar söktürür.

Mide ülseri ve gastriti olanlar aşırı tüketmemelidir. Şekerleme, likör, lavanta ve ecza sanayisinde kullanılır.

Nane Nerede Kullanılır?

Nane, birçok alanda kullanılan bir bitkidir. İşte nane kullanımının sık görüldüğü yerlerden bazıları:

Mutfakta: Nane, yemeklere lezzet katmak için mutfakta kullanılan bir bitkidir. Salatalar, çorbalar, sebze yemekleri, et ve tavuk yemekleri, soslar, pilavlar ve tatlılar nane ile tatlandırılabilir. Ayrıca nane, çaylar, limonatalar, kokteyller ve diğer içeceklerin aromasını artırmak için kullanılır.

Çaylar ve İçecekler: Nane, kokusuyla ferahlık veren birçok çayın temel bileşenidir. Nane çayı, taze ya da kuru nane yaprakları ile demlenir. Ayrıca limonata, nane mojito gibi içeceklerde de nane kullanılır.

Tatlılar ve Pastalar: Nane, tatlı ve pastalarda da kullanılan bir bitkidir. Çikolatalı tatlılar, dondurmalar, kurabiyeler, cheesecakeler ve diğer tatlılara nane lezzeti vermek için kullanılır. Nane şurubu veya nane esansı ile yapılan tatlı soslar da yaygın olarak kullanılır.

Kozmetik: Nane, birçok kozmetik ürününde kullanılan bir maddedir. Canlılık veren etkisi ve kokusuyla diş macunları, gargaralar, dudak nemlendiricileri, şampuanlar, saç kremleri, vücut kremleri ve temizleyiciler gibi ürünlerde kullanılır.

Nefes tazeleyiciler: Nane, nefesi ferahlatan ve ağız kokusunu gideren bir maddedir. Nane sakızı genellikle nane şekeri, ağız spreyleri ve gargaralar gibi ürünlerde kullanılır.

Bitki çayları ve karışımları: Nane, birçok bitki çayı ve karışımında kullanılır. Örneğin nane-limon çayı, nane çayı, nane-papatya çayı gibi karışımlar popülerdir. Bu çaylar genellikle rahatlatıcı ve canlandırıcı bir etkiye sahiptir.

Aromaterapi: Nane yağı, aromaterapide sıkça kullanılan bir yağdır. Nane yağı, masaj yağlarında, banyo ürünlerinde, aromaterapi difüzörlerinde ve inhalatörlerinde gevşeme ve ferahlık için kullanılabilir.